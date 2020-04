Coronavirus : l'activité recule de 14,3 % pour Editis

siège social d'Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Avec 116 millions € de CA, Editis recule de 14,3 %, en regard du premier trimestre 2019. « Cette baisse du chiffre d’affaires provient intégralement du mois de mars, avec le début de la période de confinement qui pénalise le secteur de l’édition (fermeture obligatoire d’une grande partie des points de vente) », indique le communiqué de Vivendi.Tous les segments éditoriaux sont frappés : l’activité Education & Référence diminue de 9,9 %, la littérature de 20,7 % et la diffusion des éditeurs partenaires de 5,1 %. En revanche, ainsi que l’avait dévoilé ActuaLitté , les ouvrages scolaires et parascolaires connaissent une certaine progression — non chiffrée par Vivendi.Notons dans les résultats que Au soleil redouté de Michel Bussi , s’est classé dans les meilleures ventes, ainsi que le succès d’On n’est jamais mieux guéri que par soi-même de Frédéric Saldmann.La branche audiolivre d’Editis, Lizzie, a également été saluée avec deux récompenses décernées par France Culture/Lire dans le noir : Mon chien stupide de John Fante lu par Thibault de Montalembert (trad. Brice Matthieussent) dans la catégorie fiction, et Léonard de Vinci, la biographie de Walter Isaacson lue par François Hatt dans la catégorie non-fiction (trad. Anne-Sophie de Clercq et Jérémie Gerlier).