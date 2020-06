Coronavirus : le Musée Jane Austen menacé par une fermeture définitive

Le Musée de la maison de Jane Austen, à Chawton, en Angleterre, a été contraint de fermer ses portes depuis le 20 mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus. Privé de recettes pendant des mois, l’établissement culturel se dit lourdement touché et craint une fermeture définitive.







Après le théâtre londonien Shakespeare’s Globe , c’est au tour d’une autre institution culturelle anglaise de se voir menacé de fermeture définitive : le musée Jane Austen. Connu pour avoir été le lieu de résidence de l’autrice d’Orgueil et Préjugés pendant les huit dernières années de sa vie, le Jane Austen’s House Museum pourrait en effet ne plus jamais rouvrir ses portes.Lors de la fermeture du musée le 20 mars dernier, l’établissement qui emploie 16 personnes et compte 50 bénévoles a perdu tous ses revenus. Le musée qui ne dépend financièrement que des visites et des dons a vu cette source de financement « soudainement coupée », explique Lizzie Dunford, directrice du musée (via The Guardian ).

Le risque que le musée ferme définitivement avant la fin de l'année 2020 est « tout à fait possible », affirme la directrice, aussi l’institution a-t-elle décidé de lancer un appel aux dons. « Nous demandons à tous ceux, dans le monde entier, qui ont pu s'échapper de la réalité avec l’un des brillants romans de Jane Austen de nous aider pour assurer la survie de la maison qui les a vus naître. »



« Le musée propose quelque de chose de plus à notre lecture, un accompagnement. C’est à cet endroit qu’elle a écrit. Des lecteurs du monde entier y viennent pour se retrouver connectés et intimement liés avec ce que nous découvrons dans les livres », a tenu à souligner Kathryn Sutherland, spécialiste de Jane Austen, qui soutient la campagne.