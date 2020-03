Coronavirus : les fermetures de bibliothèques se multiplient, en l'absence de consignes

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Fermetures et annulations des événements

Une certaine anarchie

Des mesures plus radicales, pour freiner la propagation de la pandémie. Si les risques liés à la visite des bibliothèques ou à l'emprunt des livres n'excédaient pas ceux pris au sein d'un commerce d'alimentation, plusieurs établissements se retrouvaient touchés par le coronavirus. Ainsi, les établissements situés dans les zones identifiées comme des foyers, tels Mulhouse et l'Oise, avaient-ils fermé leurs portes , pour éviter l'accélération de la transmission.L'annonce, jeudi 12 mars, de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir du lundi 16 mars rebat les cartes : de nombreux professionnels craignent un report de certains publics, notamment les enfants et les adolescents, vers les établissements de prêt. Or, comme l'ont indiqué les autorités, les plus jeunes peuvent transporter le virus sans forcément présenter de symptômes.Aussi, des professionnels de la lecture publique craignent pour leur santé, dans un contexte où aucune consigne spécifique n'a été fournie aux établissements pour faire face à la pandémie, si ce n'est l'application des gestes barrières.À Paris, indique le syndicat CGT Culture, la Direction des Affaires Culturelles a reçu les syndicats afin d'évoquer la marche à suivre dans les prochaines semaines. Et, selon les éléments présentés, il semblerait bien que les bibliothèques et conservatoires de la capitale ferment eux aussi leurs portes, « pour au moins 15 jours », annonce le syndicat La capitale ne serait pas la seule ville à adopter cette solution radicale : la ville de Nantes a ainsi annoncé la fermeture des bibliothèques et des piscines à partir de ce lundi 16 mars , « sur les conseils sanitaires des médecins ». Seuls les musées resteront ouverts.La Bibliothèque nationale de France (BnF) a annoncé sa fermeture au public à partir de ce samedi 14 mars, jusqu'à nouvel ordre, annulant l'ensemble de ses manifestations.Selon les informations recueillies par la médiathèque départementale du Haut-Rhin, environ 35 % des établissements du département seraient d'ores et déjà fermés, avec le maintien d'un travail en interne, toutefois, dans certains cas. Dans d'autres établissements, l'accès à certains équipements est limité, comme les bornes d'écoute ou les ordinateurs. L'annulation des événements prévus, elle, semble de mise un peu partout.L'absence de directives claires aboutit parfois à des mesures difficilement compréhensibles : ainsi la ville d'Ajaccio a-t-elle décidé de suspendre l'accueil des mineurs dans les médiathèques jusqu'au 22 mars. « Les adultes continueront d'être accueillis, mais pas les enfants. Les parents pourront toujours venir chercher des documents pour occuper les enfants et les adolescents », peut-on lire sur le site du réseau. D'autres réseaux et établissements envisageraient une solution similaire.Au vu de la multitude de mesures prises, sans véritable ligne directrice claire, une mesure forte comme celle prise à l'encontre des établissements scolaires semble indispensable. Après l'annonce de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, le ministère de la Culture a simplement indiqué que les bibliothèques n'étaient pas obligées de fermer, mais pouvaient limiter leurs activités. « Toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public », indique un message envoyé par la tutelle.Nous avons tenté de joindre le ministère de la Culture, sans succès pour le moment, ainsi que l'Association des Bibliothécaires de France, pour connaitre les positions de l'organisation vis-à-vis des risques encourus par les bibliothécaires eux-mêmes.