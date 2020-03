Coronavirus : quand les acteurs lisent des histoires aux enfants déscolarisés

PixabayLicense





Cette initiative rejoint celle lancée la semaine dernière par le média Romper, sous le hashtag #OperationStorytime. Illustrateurs, auteurs et acteurs sont invités à prêter leur voix pour lire des histoires pour enfants et contribuer ainsi, depuis chez eux, à accompagner les familles en cette période difficile.

#SaveTheStories est à l'iniative des actrices américaines Jennifer Garner et Amy Adams. C’est en partenariat avec les associations à but non lucratif Save the Children et No Kid Hungry, engagées pour venir en aide aux enfants dans le besoin, qu’elles ont eu l’idée de lancer ces lectures.« Parce que vous, vous savez, entre 25 et 30 millions de personnes aux États-Unis dépendent de l’école pour la nourriture et les petits déjeuners, déjeuners et programmes de sacs à dos gratuits et réduits », déclarait Jennifer Garner dans une interview accordée à Hollywood Reporter le 20 mars dernier.L'objectif est donc de contribuer aux actions des deux associations en leur apportant un soutien supplémentaire, alors que de nombreux enfants se voient aujourd'hui privés de scolarité en raison du coronavirus. Il est également possible de contribuer à la collecte de fonds en faisant directement un don aux associations à cette adresse Les deux actrices ont ainsi fait appel à d’autres célébrités pour les inviter à les rejoindre. Le but est assez simple : s’enregistrer en train de lire à voix haute des histoires pour enfants et poster sa performance sur les comptes Intagram et Facebook de l’initiative.Depuis, de nombreuses figures du cinéma américain se sont ralliées à la cause, comme Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Jeff Bridges, Chris Evans ou encore Eva Longoria.