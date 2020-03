Coronavirus : réouverture des librairies de Shanghai sous conditions

En Chine, plusieurs magasins ont dû fermer pour cause de coronavirus. Après 38 jours, la librairie Duoyun située à Shanghai a rouvert ses portes ce lundi 2 mars. Niché à 239 mètres d’altitude, au 52e étage de la Tour de Shanghai, ce magasin qui attirait les foules reçoit aujourd’hui des clients seulement sous réservations.



Shanghai - Leslin_Liu, Pixabay license



Les touristes ne se précipitent plus à la librairie Duoyun, les locaux non plus. Alors qu’il fallait faire une queue de 3 heures pour espérer rentrer dans cette librairie logée dans les nuages lors de son ouverture en août 2019, l’établissement est aujourd’hui désert.



Malgré la reprise de ses activités, la librairie a mis en place plusieurs précautions pour éviter la contamination. Tous les clients qui souhaitent entrer doivent réserver, présenter une carte d’identité, ainsi qu’un code prouvant qu’ils sont en bonne santé. L’établissement est évidemment nettoyé et désinfecté trois fois par jour pour éviter la transmission croisée du virus.



Le Shanghai Book City a également rouvert ses portes cette même semaine. Les clients qui souhaitent entrer sont invités à porter un masque et se laver les mains. Un gardien de sécurité leur prend également leur température. Après quoi, les entrants doivent se tenir à 1 mètre de distance les uns des autres.