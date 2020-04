Coronavirus : réouverture des librairies prévue le 14 avril en Italie

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Apaiser les tensions, parvenir à rallumer progressivement les moteurs économiques et industriels du pays, rien n’est simple. Pourtant, la « reprise graduelle et progressive des activités » était bien au cœur des échanges entre ministres.Dans ce contexte, les entreprises produisant des machines agricoles seront autorisées à reprendre le travail à compter du 14 avril, de même que les librairies et les papeteries. Une décision prise, nous explique-t-on, pour permettre aux libraires de profiter d’un délai de deux semaines pour accepter les nouveaux titres des offices du 2 mai.Pour le reste des secteurs, il faudra patienter jusqu’a 4 mai : pour des millions de citoyens, qui ont achevé leur premier mois de confinement ce 9 avril, la vie reprendrait alors à cette date.Pour accompagner les entreprises dans ce contexte, plusieurs dispositifs sont à l’étude, sur les principes qui régissent les pays depuis quelques semaines : respect des distances entre deux personnes, port de masques et de gants.Les négociations avec les partenaires sociaux, les Régions et syndicats se poursuivront. Les experts du comité scientifique ont en effet proposé de laisser passer les ponts du 25 avril et du 1er mai, redoutant que les Italiens ne se précipitent sur les plages, dans un afflux global de population, particulièrement dangereux.Reste que la prudence est de mise : « La santé étant menacée, il n’y a pas d’économies qui tiennent », a assuré le député Francesco Boccia.Toutefois, pour les personnes âgées et celles à risque, le confinement pourrait se prolonger au-delà de la date fatidique, par mesure de sécurité.via Il corriere della sera