Coronavirus : un auteur français cède les droits de son livre en soutien aux soignants

Avec la crise sanitaire actuelle, les populations redoublent d’ingéniosité pour remercier le personnel hospitalier, en première ligne face au coronavirus. Quand certains optent pour des collectes de fonds, d’autres applaudissent de leurs fenêtre ou balcon, chaque soir à 20 heures. De son côté, l’écrivain Gilles Gauthier a décidé de faire don des droits de son ouvrage aux soignants.





Gilles Gauthier a lui aussi voulu contribuer à la mobilisation générale et à l’effort national qui prend forme depuis quelques semaines autour du personnel soignant. « Nous sommes tous dans le même bateau pour affronter cette traversée, contre le coronavirus » explique-t-il aux tribunes de



Ainsi, il a décidé de faire don des droits d’auteur de son seul ouvrage au personnel de l’Institut Paoli-Calmettes, située à Marseille. Un établissement que l’écrivain connait bien et qu’il fréquente assez régulièrement, puisqu’il est atteint d’un cancer depuis 5 ans.



« Pour moi, c’est une évidence de m’engager dans cette action. En tant que patient à l’Institut Paoli-Calmettes, j’y vois plusieurs objectifs : amplifier mon soutien à l’Institut et aux soignants et mieux sensibiliser à l’externe le travail des soignants dans le combat face au coronavirus » reprend-il.



L’ouvrage en question, intitulé Entre 2 traversées, un rhume, et alors… a été publié aux éditions Sydney Laurent en 2019. Au fil de ces quelque 158 pages, cet ancien sportif de haut niveau raconte son chemin de vie depuis qu’on lui a diagnostiqué un cancer incurable.



Voici un extrait de la quatrième de couverture :

Ce manuscrit, qu’il m’a fallu boucler en un an, est la plus grande histoire de ma vie. Il est un condensé de deux traversées de l’Atlantique, d’un véritable parcours du combattant de plusieurs mois contre le cancer, mon « Gros Rhume », constitué d’étapes à franchir et d’épreuves à surmonter. Heureusement jalonné de moments formidables et de très belles rencontres. Mon fil conducteur pendant les moments d’écriture était : comment dire merci à quelqu’un qui m’a permis de déjouer les pronostics les plus pessimistes de la médecine et d’apprendre une nouvelle façon de revivre ? Et qui m’a permis d’aller au bout de mes projets et de mes rêves. C’est aussi un voyage initiatique en mer, la solitude d’un skipper confronté aux événements de ce combat…





Aujourd’hui expert au sein d’une grande entreprise française, Gilles Gauthier voit à travers ce don la possibilité de soutenir des personnes qui ont plus que besoin d’aide en regard de leur condition de travail pendant cette crise sanitaire actuelle.



Mais aussi, le moyen de remercier « le personnel hospitalier qui est à mes côtés depuis 5 ans dans le cadre de mes soins, avec toujours la même gentillesse et le même sourire » souligne-t-il au quotidien régional.





Et de conclure : « Aujourd’hui, c’est à mon tour de leur venir en aide. Nous sommes tous touchés directement ou indirectement par le virus ; on a tous un proche qui est ou sera concerné. C’est vraiment une cause et un don qui me tient à cœur et il faut les soutenir dans leurs actions de chaque jour. Ce don, c’est de l’espoir, dans l’engagement qui est le leur, soigner, pour aider à guérir. »