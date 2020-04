Coronavirus : “une question de vie ou de mort” pour les librairies

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le tableau que brosse le Syndicat de la librairie française peut sembler sinistre, il n’en demeure pas moins lucide. L’interprofession souffrira de la carence actuelle, et les mesures gouvernementales ne suffiront certainement pas à endiguer l’hémorragie. À ce titre, le SLF demande qu’un fonds de soutien aux librairies soit ouvert, réunissant État, régions et partenaires privés.Bien entendu, personne ne se berce d’illusions, parce que la « déflagration va impacter l’ensemble de notre filière et, au-delà, toute l’économie ». Auteurs et éditeurs indépendants suscitent les plus vives inquiétudes, par ailleurs. Pour autant, une majorité de librairies à la trésorerie fragile risque d’être confrontée à une situation désastreuse, « une question de vie ou de mort ».Menaçant un modèle économique précaire, le confinement et la fermeture obligatoire des établissements provoquent déjà une usure durable. Mais dans quelques semaines, des centaines de librairies faisant faillite conduiront « en cascade, à la fragilisation de centaines d’éditeurs et de milliers d’auteurs, sans compter l’assèchement de la vie culturelle, sociale et économique de tant de centres-villes et de quartiers ».Alarmiste, le SLF détaille l’ampleur du désastre prévisible : les mesures actuelles, de l’État, des régions, des partenaires, ne font que reporter l’échéance. C’est un « mur d’endettement » qui se profile : « Comment rembourser quand le chiffre d’affaires fait défaut, que les maigres réserves ont fondu et que les marges insignifiantes ne permettent pas de les reconstituer avant de longues années ? »Crise d’ampleur inimaginable, réponse en conséquence : le SLF souhaite la mise en place d’un fonds d’intervention, destiné « à couvrir la perte d’exploitation des librairies, c’est-à-dire des charges restant dues durant la période de fermeture ». Sous la forme de subventions, parce qu’un surendettement serait plus désastreux encore, il devrait s’accompagner « d’une instruction coordonnée des dossiers par l’ensemble des partenaires impliqués afin de répartir et d’optimiser l’effort et de ne pas laisser de librairies au bord du chemin ».