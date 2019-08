Correcteur payé 1 € les 20 pages ou bons d'achat : l'uberisation sans limite ?

Steven Depolo, CC BY 2.0



Correcteur, je te plumerai...

• 1 € pour 20 pages étudiées, versés en euros pour les autoentrepreneurs ou en bons d’achat de la boutique de votre choix

• Possible bonus en fonction de la qualité du travail

• Il n’y a pas d’horaires ou de minimum de travail à réaliser









“Ce n'est même plus de l'ubérisation”

“Ils sont hors des clous”

Inspection du travail et Mairie de Paris

« Nous tenons l’arnaque patronale du mois », s’étrangle la CGT . Pour le recrutement d’un correcteur à domicile, de préférence un étudiant, la société Plumavitae sort l’artillerie lourde.La « nouvelle startup française qui s’est donnée (sic !) pour mission de modifier notre façon d’Écrire, d’Éditer et de Lire les livres en faisant entrer ce marché dans l’ère du digital » dégaine une de ces propositions… qu’on serait tenté de refuser de prime abord.Les conditions financières de cette offre laissent rêveur :L’entreprise n’en est pas à son coup d’essai : une offre similaire diffusée fin mai proposait déjà « 1 € pour 12 000 mots étudiés, versés en euros pour les autoentrepreneurs ». À l’époque, l’entreprise indiquait également que la possession d’un lecteur ebook ou d’une tablette serait une bonne chose.« Autoentrepreneuriat dévoyé, tarif honteux (1 euro les 20 pages, oui !), remplacé par des bons d’achat si pas de statut d’AE, on touche le gros lot. À ce niveau-là, ce n’est même plus de l’#ubérisation... », déplore la CGT.« On rappelle à Plumavitae que la correction dans l’édition est encadrée par une convention collective nationale, laquelle dispose en outre d’une annexe, la IV , qui définit les conditions du travail à domicile et les cadences. » Quant à la réponse de la société, elle prête à sourire :Martine Prosper, secrétaire générale du Syndicat national Livre-Edition CFDT, contactée par ActuaLitté, rappelle : « Les correcteurs se voient appliquer le barème de la catégorie E9 — suivant l’annexe qui correspond aux grilles de minima. » Autrement dit 1536 € mensuels.« Avec ce tarif, ils sont totalement hors des clous. D’autant que l’on sait à quel point internet est un support qui a besoin d’une intervention sur les textes », poursuit-elle. À ce titre, un certificat de compétences est en cours de constitution, pour la presse, la publicité et le spectacle, afin de proposer aux sites des solutions reconnues en matière de relecture de texte.Pour mieux comprendre le couac, il faut revenir aux bases : l’annexe IV de l’édition pose des conditions de travail assez claires, qui aboutissent à un taux horaire facilement calculable. Une moyenne autour de 12 € de l’heure, pour 12.000 signes en correction se pratique, contre un tarif horaire autour de 15 € pour la préparation de copie. Des sommes qui n'incluent pas le supplément annuel ni les congés payés – une majoration de 10 %.Maintenant, il suffit de considérer qu’une page compte 1500 signes pour se rendre compte du problème avec l’offre de 1 € pour 20.000 signes.Guillaume Goutte, secrétaire des correcteurs au Syndicat général du Livre CGT, nous précise : « Nous allons saisir l’inspection du travail et faire un signalement à l’Urssaf, puisque cette pratique s’apparente à du travail dissimulé et du salariat déguisé. »Et d’ajouter : « Nous avons également saisi la Mairie de Paris, puisque Plumavitae a été lauréat du prix Créart'up, une officine de la Mairie de Paris. Ces startupeurs de l’édition profitent donc d’un “accompagnement” municipal. »Selon lui, « l’édition se retrouve souvent être un laboratoire pour ces expérimentations... L’auto-entrepreneuriat y sévit depuis 2009, bien avant l’apparition et la médiatisation des livreurs Deliveroo (dont nous soutenons le combat, par ailleurs). Les correcteurs sont un peu les livreurs Deliveroo de l’édition... »L’offre, diffusée sur Jobetudiant.net, a été rapidement retirée, manifestement, mais on peut encore la consulter sur LinkedIn