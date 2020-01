Correspondances et roman inédits : Fayard fête le centenaire de Boris Vian

Boris Vian, 1848, Studio Harcourt (domaine public)

Décembre 1950. Frank Bolton, un jeune colonel de l’US Army, rentre de la guerre de Corée avec une main en moins. À peine sa famille et sa ville natale retrouvées, il s’aperçoit que, l’une après l’autre, toutes les filles qu’il a aimées tombent sous les coups d’un assassin. Avec Narcissus, son ami détective, il se lance sur sa piste dans une noirceur croissante.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Disponible depuis le 15 janvier dernier, On n'y échappe pas... est la première parution inédite des écrits de Boris Vian que proposent les éditions Fayard. De Boris Vian... et de quelques autres, puisque six membres de l'Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle, ont complété un manuscrit inachevé et inédit de l'auteur.Rappelons que l'Oulipo réunit des auteurs et des mathématiciens, soucieux de créer en s'imposant des contraintes et des libertés, avec l'écriture au centre. Pour On n'y échappe pas..., Marcel Bénabou, Eduardo Berti, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Clémentine Mélois et Olivier Salon se sont penchés sur le texte original de Boris Vian, lui-même membre d'une organisation scientifique, le Collège de Pataphysique.Le résumé de l'éditeur pour On n'y échappe pas... :Le projet a été coordonné par Marcel Bénabou (secrétaire provisoirement définitif de l’Oulipo), Sophie HoggGrandjean (éditrice chez Fayard) et Nicole Bertolt, mandataire et directrice du patrimoine de Boris Vian.L'autre parution, attendue pour le mois de mars 2020, est un recueil de correspondances : plus de 400 lettres, « dont les deux tiers environ de Boris Vian, adressées à sa famille, ses éditeurs (littérature, traductions, œuvres musicales), ses amis et ses lecteurs ».Disponible le 25 mars prochain, Boris Vian, Correspondances 1932-1959, inédit, sera illustré de reproductions de lettres manuscrites, de cartes postales et d'enveloppes.Boris Vian et six membres de l'Oulipo - On n'y échappe pas... - Fayard - 9782213713328 - 18 €[À paraître 25/03/2020] Boris Vian - Correspondances 1932-1959 - Fayard - 9782213716503 - 29 €