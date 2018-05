Coup d'envoi de la grande collecte nationale FNAC 2018

Du 24 mai au 10 juin dans les magasins FNAC se tient la 6e édition de la grande collecte nationale du groupe pour « donner une seconde vie à vos livres ». Cette année, l’objectif annoncé est de parvenir à récolter 1 million d’ouvrages au bénéfice de Bibliothèques sans Frontières. Alors à vos bibliothèques, c’est l’heure du grand ménage de printemps.









À l’occasion de la semaine du développement durable, la Fnac lance la nouvelle édition de la Grande Collecte Nationale Fnac dans ses 160 magasins en France. Du 24 mai au 10 juin prochain, l’enseigne culturelle invite le public à venir déposer ses livres, en bon état en magasin.



L’objectif : « donner une seconde vie aux livres », qui serviront à créer ou alimenter des bibliothèques, au service des populations défavorisées partout dans le monde, grâce aux initiatives de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, partenaire de l’opération.



Avec cette opération nationale, la Fnac souhaite impulser une dynamique collaborative et mobiliser le public et ses adhérents pour le développement de bibliothèques, vecteur éducatif essentiel pour l’ensemble des populations. Cette opération permettra de favoriser et de promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la culture pour tous, en créant et en alimentant des espaces de lecture.





L’année dernière, ce sont ainsi plus de 740.000 livres qui ont été rassemblés et acheminés par Bibliothèques Sans Frontières, notamment pour la mise en place de bibliothèques dans des lieux d’accueil pour personnes en grande précarité en région parisienne.