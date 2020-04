Coup d'envoi de la Journée du Manuscrit Francophone 2020

Des extraits des livres seront publiés sur le site pour recueillir des commentaires et des votes qui seront pris en compte par le jury.Il y a cette année un nouveau Prix avec la catégorie « Nouvelles », qui était réclamée chaque année par de nombreux auteurs lors de la cérémonie.Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2020 et seront soumis au Jury qui attribuera 7 Prix — Roman, Essai, Témoignage, Policier, Science Fiction, Poésie, Nouvelles — et le Grand Prix de la Journée du Manuscrit Francophone.Avant même l’ouverture des dépôts, nous avons déjà reçu plusieurs manuscrits et nous pouvons déjà annoncer qu’il y aura beaucoup de livres COVID publiés le 24 octobre prochain à la 8e édition de la Journée du Manuscrit Francophone.Pour démarrer l’aventure, direction cette adresse