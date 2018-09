Coup dur : le Salon du livre de Turin perd son président

Voilà moins d’un an que Massimo Bray était officiellement nommé à la présidence du Salon du livre de Turin. Il évoque des raisons strictement personnelles, mais laisse la manifestation un peu désemparée.





Nicola Lagioia, directeur éditorial du salon, Massimo Bray, Président, Chiara Appendino, maire de Turin, Antonella Parigi, responsable culture de la région Piémont – ActuaLitté, CC BY SA 2.0





La confirmation est venue de Sergio Chiamparino, actuel président de la région du Piémont, et de Chiara Appendino, maire de Turin. L’édition 2018, la 31e, qui s’est achevée avec un record de fréquentation – près de 170.000 personnes qui se sont rendu au Lingotto, mais également dans le Salon Off – annonçait de belle choses.

Sous la direction de l’écrivain Nicola Lagioia, depuis 2017, ce fut avant tout le grand retour des machines de guerre éditoriales comme Mondadori.

En quittant la présidence du Circolo dei Lettori, l’organisation qui dirige le salon, Massimo Bray met surtout en avant l’énorme investissement que cet événement lui demandait. Vivant à Rome, il est directeur général de Treccani – édition qui publie l’encyclopédie italienne des sciences, des lettres et des arts. Trop de difficultés pour poursuivre, donc, mais la nouvelle trouble.

Nicola Lagioia, qui n’a appris la nouvelle que tardivement, le déplore. D’autant que lui et son équipe n’ont actuellement toujours pas de contrats. « Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas opérationnels. Depuis quelque temps, nous parlons avec des auteurs et des éditeurs, mais, évidemment, ne pas avoir de mandat nous empêche de prendre certaines décisions. »

Le constat laisse perplexe : une manifestation internationale, sans président, et dont l’équipe n’est pas contractualisée... Le directeur éditorial garantit que cela ne changera rien à la création de la manifestation pour 2019, mais, une nouvelle fois, Turin se retrouve dans une situation d’urgence – quand on espérait que tous les feux étaient désormais éteints.

Pour la région et la ville, qui apportent un soutien total – outre économique – la démission implique de trouver un remplaçant rapidement. Cette nomination interviendra dans les meilleurs délais, avec l’obligation pour le ou la remplaçant.e de parvenir à appréhender tous les enjeux rapidement.

ActuaLitté est partenaire du Salon du livre de Turin.



mise à jour : L’écrivain a laissé un long commentaire sur Facebook, pour expliquer la situation. Une transition complexe entre les difficultés de 2016 et le renouveau de 2017 – et les dettes, la liquidation de la précédente structure, et bien d’autres choses encore.





Nicola Lagioia - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Sommes-nous fous ? Sommes-nous alors des héros ? Non, nous nous sentons simplement très forts, avec un grand sens de la responsabilité. Oui, le Salon est un patrimoine national, européen et depuis les dernières années, il est aussi devenu un formidable laboratoire culturel, et la plus importante manifestation éditoriale dans un pays où on lit peu. La perdre entraînerait d’énormes dégâts pour Turin et l’Italie, et la culture de l’édition. Et nous n’aurions plus, de notre vie, été en paix avec notre conscience si nous l’avions abandonnée dans un moment difficile. »

Mais d’ici quelques semaines, tout devrait être rentré dans l’ordre...





via Il Corriere



retrouver notre dossier Turin : 2018, année exceptionnelle pour le Salon du livre