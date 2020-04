Covid-19 : Amazon ferme ses entrepôts pour 5 jours (MàJ)

Si vous êtes méchants, on ferme...

Mise à jour 16 h :

Dans un délai de 24 heures après la décision, Amazon France se voyait en effet intimer l’ordre de « restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée ».Moralité, interdiction de vendre des livres ...Même pour Amazon France, un million € reste une somme. Encore que : avec 4,5 milliards € de chiffre d’affaires réalisé en France en 2018 et un bilan annuel de 254 milliards $ sur l’année 2019, que représente 1 million € ?Eh bien, il n’y a pas de petites économies.La décision du tribunal judiciaire de Nanterre « nous laisse perplexes », assure l’entreprise en regard des « preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés ». Et de relister, par le menu, le contrôle de température, distribution de masques, distanciation sociale « renforcée ».Le tout ayant reçu l’approbation « d’experts de santé et de sécurité » ayant visité les sites.Or, parmi les conséquences de ce jugement, et en évaluant les options disponibles, la firme envisage de faire appel. « Cependant, notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l’activité de nos centres de distribution en France. »Menace ou véritable analyse, il faudra attendre. À cette heure, assure Amazon, « nous continuons à opérer dans le pays et faisons tout notre possible pour maintenir le niveau de service attendu par nos clients en France ». De même pour les emplois et les entreprises qui profitent de la marketplace.« Cependant, sans la possibilité d’exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour des millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise. »Le message, diffusé sur la page Facebook de l’entreprise laisse songeur : le jugement condamne Amazon à ne livrer que les produits de première nécessité, comme la firme l’avait d’elle-même annoncé. Ou alors cette communication visant à montrer qu’il existait une sélection entre les produits nécessaires et le superflu n’était que de la poudre aux yeux Amazon contacté par ActuaLitté après l’annonce du 25 mars sur la priorisation des commandes s’était bien gardé de donner la moindre précision sur ces fameux produits prioritaires. Pas de liste, pas de critères, pas de date précise de mise en œuvre de ces dispositions nouvelles (et un brin autocratiques) : en somme, Amazon fait ce qu’il veut, quand et comme il le souhaite.Quitte à raconter n’importe quoi. Et cela continue.Selon les informations de Capital , Amazon s’apprête à fermer ses entrepôts pour une durée de 5 jours. Un document interne adressé aux syndicats indiqua la volonté de se conformer à l’ordonnance.« La Société est contrainte de suspendre toute activité de production dans l’ensemble de ses centres de distribution pour mener à bien l’évaluation des risques inhérents à l’épidémie de COVID-19 et prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés à compter du jeudi 16 avril après la fin de poste de l’équipe du matin, au plus tard, et pour une durée initiale de 5 jours, soit jusqu’au lundi 20 avril inclus. ».