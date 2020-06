Covid-19 : Amazon versera une prime de 500 $ à certains de ses employés

500 $ pour les employés Amazon à plein temps, Whole Foods Market et les chauffeurs Delivery Service Partner

250 $ pour les employés Amazon à mi-temps, Whole Foods Market et les chauffeurs Delivery Service Partner

1000 $ pour les responsables Amazon et Whole Foods Market sur le terrain

3000 $ pour les propriétaires partenaires Delivery Service Partner

150 $ pour les chauffeurs Amazon Flex ayant cumulé plus de 10 heures en juin

La crise, chez Amazon, n'est que sanitaire

Photographie : illustration, Stock Catalog, CC BY 2.0

« Nos équipes en première ligne ont accompli un travail incroyable au cours des derniers mois, et nous voulons montrer notre appréciation avec un bonus unique et spécial de remerciement, pour une somme totale de plus de 500 millions $ », explique Dave Clark dans un communiqué publié par la multinationale.Dans les faits, les employés présents à leur poste de travail sur la durée du mois de juin se verront attribuer une prime, en fonction de leurs responsabilités et qualifications :Difficile de dire, pour l'instant, si ces primes s'appliquent aussi à d'autres territoires que les États-Unis, étant donné que l'annonce a été faite par un responsable des opérations internationales.Sur plusieurs territoires d'opération de la firme, Amazon sort copieusement critiqué de la crise sanitaire du coronavirus : en Allemagne, une grève est en cours , pour réclamer de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération, tandis que le manque de transparence de la société est mis en cause.En France, la justice avait rappelé à Amazon, en mai, que les expéditions devaient se limiter aux produits de première nécessité, en période de crise sanitaire. La multinationale avait alors réagi en fermant ses sites logistiques français pour plusieurs jours...Le résultat net des ventes, au premier trimestre 2020, s'élève à 75,5 milliards $ pour Amazon, contre 59,7 milliards $ sur la même période de l'année précédente, d'après les données dévoilées par la firme le 30 avril dernier.