COVID-19 : bibliothèques et centres de documentation fermés par arrêté

Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;

qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ;

que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront [...]

Dans cet arrêté , le ministre des Solidarités et de la Santé aligne les considérants qui aboutissent à l’inéluctable conclusion. Déjà, l’allocution d’Édouard Philippe, annonçant la fermeture des « commerces non indispensables », ce 14 mars à minuit, marquait le coup. Les librairies entrent dans le cadre des boutiques « non essentielles » au fonctionnement du pays, et cessent donc leur activité.Dans l’arrêté, sont mis en perspective « le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 », ainsi que le respect « des règles de distance dans les rapports interpersonnels », mesure parmi les plus efficaces actuellement. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont déjà été annulés, et désormais, les mesures « concernant les établissements recevant du public », sont imposées jusqu’au 15 avril.Bibliothèques, médiathèques et centres de documentation, en tant que catégorie S, seront donc officiellement fermés, en attendant de plus amples informations sur l’évolution du virus. Nouveau coup dur pour le monde du dans son ensemble.