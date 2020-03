COVID-19 : Recommandations sociales et économiques aux éditeurs

domaine public



Pour ce qui touche aux salariés et aux entreprises, le SNE renvoie au documents du Ministère de la Santé et des Solidarité. À travers 22 questions-réponses, il s’agit de présenter les recommandations les plus à même d’être appliquées et vertueuses face à l’épidémie.Document à retrouver ici Concernant le volet économique et social, à proprement parler, le ministère de l’Économie et des Finances a publié ce 2 mars un document — Accompagnement des entreprises impactées par le Coronavirus COVID-19.En effet, des mesures de soutien immédiates ont été lancées pour les structures, afin d’examiner au cas par cas les difficultés rencontrées.Et le SNE d’énumérer : report d’échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôt), plan d’étalement de créances avec l’appui de l’État et de la Banque de France (le cas échéant), obtention ou maintien d’un crédit bancaire via BpiFrance qui se portera garant de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie, financement des salariés via le mécanisme de chômage partiel, appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs.Dans chacune des régions, un référent peut être joint pour évaluer les problématiques.Enfin, rappelons qu'un numéro vert est disponible entre 9h et 19h sept jours sur sept : 0 800 130 000.