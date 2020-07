Covid : À compter du 20 juillet, masque obligatoire dans les librairies

Les libraires masqués

Pour que chacun puisse choisir sereinement ses lectures dans la librairie, et conformément aux nouvelles... Publiée par Librairie La 25e Heure sur Vendredi 17 juillet 2020

Le nez dans les livres ... mais masqués !



Dès le lundi 20 juillet, suite aux nouvelles directives du gouvernement, le... Publiée par Librairie Gallimard Paris sur Vendredi 17 juillet 2020

Mesure sanitaire déjà appliquée en bibliothèque

Pour l’heure, le syndicat de la librairie n’a pas amorcé de communication spécifique. Les professionnels ont donc pris leurs bras musclés pour s’occuper eux-mêmes de la signalétique et des messages d’avertissement.Ainsi, on retrouve sur Facebook des messages, comme celui de la librairie Le Bibliovore (Tours). Avec le soutien des Couturières masquées du Centre Val de Loire, l’information circule sous la forme d’une simple photo, accompagnée du hashtag #AuMoinsUnMasque.La librairie La 25e heure a pour sa part choisi les dessins d’Antoine Dole, diffusés début mai, où son personnage Mortelle Adèle apparaît masquée . L’auteur avait également mis en scène les différentes recommandations – distance de sécurité, gestes barrière, etc., le tout avec ce message : « Les super héros portent un masque… et toi ? »La librairie Gallimard à Paris opte pour une approche plus décalée, mais le message ne varie pas : « Dès le lundi 20 juillet, suite aux nouvelles directives du gouvernement, le masque et l'utilisation du gel sont obligatoires dans la librairie. Merci pour votre compréhension et de vos efforts qui nous protègent tous, et vous permettent de profiter de votre librairie le plus sereinement possible ! »



Pour les bibliothèques, l’usage du masque tant pour les personnels que les usagers a été rapidement posée. « Le port en bibliothèque avait été rendu obligatoire suite au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, pour les plus de 11 ans », rappele-t-on. L’article 27 concernait tant les bibliothèques que les centres de documentations, mais les librairies étaient alors exemptes.



« Le premier jour d’ouverture, nous avons accueilli 360 personnes, des personnes souriant derrière leurs masques et une forte convivialité entre les adhérents et les personnels. Même si l’on a entendu que les livres et bibliothèques n’étaient pas primordiaux, on s’aperçoit que cela a manqué pendant le confinement », assurait Éliane Huault, de la médiathèque d’Auray, auprès de ActuaLitté.



Message identique, pour la bibliothèque de Lovagny, qui rouvrait ses portes le 22 juin : « Masque obligatoire pour tous à l’exception des enfants de moins de 10 ans. » Une règle que les établissements ont finalement adoptée sans trop de questions.



L’entrée en vigueur du décret s’effectuera le 20 – ou 21 juillet, le ministre de la Santé, Olivier Véran n’ayant pas encore apporté de précisions. Dans le doute, mieux vaudra sortir couverts.