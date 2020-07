COVID : Ben et Miles Hyman rendent hommage aux héros du quotidien 

À partir du 14 septembre prochain, la Poste éditera un nouveau carnet de timbres avec la signature #tousengagés, créée par l’artiste Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier. Illustrés par le dessinateur américain Miles Hyman, ces 12 timbres mettront à l’honneur tous ceux qui ont pris soin de nous pendant la crise sanitaire.





« Symbole de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine, le timbre est aussi un messager dans notre société. Parce qu’elle relie les uns aux autres, La Poste transmet à travers ce carnet tous les applaudissements qui se sont élevés pour ces femmes et ces hommes, héros du quotidien soudain bouleversé de tous les Français », a souligné Philippe Wahl, Président-directeur général Groupe La Poste.



Ainsi, à travers ce carnet de 12 timbres, marqués par la célèbre calligraphie de Ben, Miles Hyman mettra en scène les différents acteurs et professionnels qui ont de près, comme de loin, joué un rôle dans la crise de la Covid-19.



Les 12 timbres seront dévoilés un peu avant le vendredi 11 septembre 2020. Si les illustrations restent donc pour le moment inconnues, on sait qu’elles aborderont trois thématiques : Soigner, Soutenir et Maintenir.



Médecins, éboueurs et caissiers mis en image



Le premier domaine d’action « Soigner, Sauver » se concentrera sur les acteurs en première ligne du coronavirus. Les médecins, les infirmiers, mais également des agents de bionettoyage, des aide-soignants ou encore des pompiers pour ne citer qu’eux. Ils seront ainsi dessinés en pleine action.



Pour « Soutenir, Préserver, Veiller, Assister », il sera possible de retrouver sur les timbres des policiers et des gendarmes qui font respecter les consignes de confinement, ou encore des éboueurs à leur travail. Mais aussi une factrice à vélo en pleine distribution ou un chargé de clientèle en bureau de poste en train de verser les prestations sociales à une cliente âgée.



Enfin, avec la dernière thématique « Maintenir, Approvisionner, Distribuer », les timbres mettront en scène une caissière, mais aussi une conductrice d’autobus. Un autre timbre sera consacré à un chauffeur routier dans son camion, chargé d’approvisionner les commerces. Ou encore un maraîcher qui présente sa production, avec en arrière-plan sa serre de légumes permettant de vendre ses légumes en circuit court.



Ce carnet #tousengagés représente la première réalisation philatélique de Miles Hyman. Cet artiste, originaire du Vermont, est considéré comme « le plus Français des dessinateurs américains ». Ses premiers albums de bandes dessinées paraissent en 1987 et sont désormais publiés aux éditions Dupuis, Glénat, Casterman et Denoël Graphic.



Il a également crée les couvertures de nombreux livres aux éditions Gallimard, Le Seuil et Actes Sud et collabore en tant qu’illustrateur pour des magazines tels que l’Obs, Le Monde, Télérama, Libération, GQ, The New Yorker ou encore The New York Times.



Miles Hyman a également exposé dans des musées internationalement reconnus tels que le Palais de Tokyo, le Musée Tomi Ungerer ou encore l’Institut Central des Arts Graphiques à Rome. En 2017, il a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication.



Le carnet de timbres sera disponible dès le 14 septembre 2020 dans tous les bureaux de poste. Il sera vendu en avant-première le vendredi 11 et le samedi 12 septembre à Le Carré d’Encre au 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris. Miles Hyman sera également présent et animera une séance de dédicaces le vendredi 11 septembre de 11 h à 13 h.