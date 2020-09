Covid : de nouvelles recommandations pour les bibliothèques

Photographie : illustration, médiathèque Alexis de Tocqueville, Caen (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'ADBGV, Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, l'ABF, Association des bibliothécaires de France, l'ABD, Association des bibliothécaires départementaux, l'Acim, Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale et Bibliopat, association consacrée au patrimoine en bibliothèque, fournissent régulièrement aux professionnels des bibliothèques les éléments nécessaires à l'exercice de leur métier et à l'accueil du public dans le respect des règles sanitaires.Deux infographies permettent en un coup d'oeil de retrouver les recommandations, mises à jour à date du 21 septembre 2020, ainsi que l'état de la loi, d'après le décret n°2020-860 du 10 juillet dernier.Nettoyage des espaces, accueil des usagers et des groupes, port du masque, traitement des collections ou encore mise à disposition de jeux et d'objets divers, de nombreux sujets sont passés en revue.