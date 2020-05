Covid : la ville de Paris publie un appel à projets pour aider les librairies

Dans un contexte particulièrement difficile pour les librairies, commerces dont les marges sont très faibles, la Ville de Paris a décidé de renforcer son soutien à ces lieux essentiels au tissu commercial de la capitale. L'appel à projets annuel d'aides en investissement aux librairies parisiennes voit ainsi son budget passer de 256.000 € à 300.000 €, après un vote en ce sens par le Conseil de Paris.



L'appel à projets, ouvert le mercredi 20 mai dernier, attend les dossiers jusqu'au 28 juin 2020. Il s'adresse « à des commerces de librairies parisiennes indépendantes, ou réseaux de libraires (associations…) souhaitant développer leur activité et leur attractivité », dont le siège social est à Paris et dont l’activité majoritaire est la vente de livres neufs, diversifiant et promouvant une diversité de catégories d’ouvrages de fonds.



Les aides allouées permettront aux librairies retenues :

d’équiper leur boutique pour assurer le respect des conditions de précautions sanitaires pour leurs équipes et l’accueil de leur clientèle ;

de développer leur activité via l’aménagement ou la rénovation de leur boutique ou lieu d’exploitation commerciale ;

d’accroître leur attractivité et de développer leur activité via une diversification de leurs offres ou l’acquisition d’outils et d’équipements innovants pour faciliter ou enrichir le lien à la clientèle ;