Covid, racisme, climat... 111 auteurs évoquent les défis à venir

Photographie : illustration, Etan Liam, CC BY-ND 2.0

Chelsea Clinton, Roxane Gay, Julia Alvarez, Min Jin Lee, Lynn Nottage, Peter Sagal, Ishmael Reed, Jelani Cobb, Reza Aslan, Alyssa Milano, Mayor Michael Tubbs, Maya Wiley et des dizaines d'autres auteurs ont signé des textes pour le projet du PEN, intitulé We Will Emerge (On s'en sortira). Ce recueil de textes comprendra au total 111 essais, signés par des personnalités variées.À l'origine de cette initiative, une conversation entre le journaliste et écrivain Wajahat Ali et son confrère Dave Eggers (auteur, notamment du roman Le Cercle, traduit par Emmanuelle Aronson et Philippe Aronson aux éditions Gallimard). Les deux hommes ont voulu proposer aux participants d'écrire un texte faisant suite à une déclaration : « On s'en sortira... et on trouvera une meilleure solution. »L'objectif est assez simple : insuffler un peu d'espoir en l'avenir, alors que les crises se multiplient, dans le monde entier, sur de nombreux plans. « Nous n'avons imposé aucune règle, aucune limite quant à la manière de réagir. Certains textes sont pessimistes, d'autres mus par une rage salvatrice, d'autres plus humbles, et quelques-uns imaginent et décrivent comment nous pouvons façonner un avenir plus juste et plus libre », indique Wajahat Ali.« Mais toutes les contributions ont été écrites avec la perspective d'un jour après ces crises, et nous devons tous nous préparer à ce moment unique dans le siècle, aux leçons de cette pandémie mortelle, à la lutte contre la suprématie blanche, et à la résistance face aux attaques contre notre démocratie », insiste l'instigateur du projet.Les essais sont proposés au format numérique, répartis dans cinq catégories, comme l'empathie, l'unité, l'action ou encore la prise de conscience.« Ces micro-essais sont autant de défis, ils dévoilent des vérités et lancent des appels à l'action, pour assumer la pleine responsabilité des moments où nous n'avons pas été à la hauteur », signale Suzanne Nossel, PDG de PEN America.Les textes des auteurs peuvent être découverts et lus, en anglais, à cette adresse