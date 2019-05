Création d'une collection Poche Suspense aux éditions Hugo & Cie

Cet été, deux ouvrages seront disponibles dans la nouvelle collection Hugo Poche Suspense. La fille de la plage d’Alexis Aubenque, grand succès de l’été dernier, est le premier titre à être décliné en poche. Parallèlement, la suite de la saga, La fille de l’océan, est également prévue pour cet été, en grand format.« Nous publions d’habitude au grand format, mais depuis quelques années nous avons développé le livre de poche. D’abord sur nos titres New Romance, iconiques de la maison Hugo & Cie. Puis nous nous sommes étendus à des titres sport, pour ce petit format. Cette année nous inaugurons le format poche Suspense. Notre but est de mixer certains succès des grands formats, et de faire découvrir des textes inédits », nous explique-t-on chez Hugo & Cie.C’est pourquoi le second titre à paraître dans la nouvelle collection est Je ne t’oublie pas de Sébastien Didier. Il est un des finalistes d’un concours mis en place sur la plateforme Fyctia, créée par la maison d’édition.L'éditeur précise : « Voilà y a quatre ans, nous avons mis en place une plateforme web et mobile de concours d’écriture, Fyctia. Elle offrait la possibilité pour le lauréat d’être publié au format numérique, voire papier. Cette année, c’est Sébastien Didier pour son thriller Je ne t’oublie pas, finaliste du concours sur la plateforme que nous avons choisi de publier. »Après le certain succès dont a bénéficié l'auteur en autopublication, « nous voulons promouvoir ce genre de textes inédits en les publiant dans la maison Hugo & Cie, en plus de nos grands succès ».La maison prévoit un tirage moyen de 7000 exemplaires pour les deux ouvrages, et un chiffre de mise en place d’environ 5000 titres.Alexis Aubenque — La fille de la plage — Hugo et Compagnies — 9782755641790 — 8,50 €Sébastien Didier — Je ne t’oublie pas — Hugo et Compagnies — 9782755641806 — 8,50 €