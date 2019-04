Création de HP Brochage, par les Imprimeries Riccobono

Appréhender le routage

Une offre de service dès l'été

• Impression des couvertures sur le site de Mary sur Marne,

• Impression des cahiers intérieurs soit à Mary sur Marne en Héliogravure pour les très forts tirages et pour les cahiers de faible pagination en offset, soit à NEWSPRINT qui est à proximité

• Brochage de l’ensemble sur le site de Mary sur Marne,

• Routage des abonnés ou mise sous film sur le site de Mary sur Marne,

• d’éviter une rupture de charge,

• d’économiser des frais de transport,

• de sécuriser le process industriel,

• de conforter l’engagement Développement Durable des Imprimeries RICCOBONO.

Ces investissements ont notamment pour but de rétrofiter les 3 rotatives Héliogravure ainsi que les 2 rotatives 16 pages offset, de moderniser complètement les lignes de sortie par du matériel neuf (convoyeurs, stackers, cercleuses…) et seront finalisés cet été.Ils permettront non seulement d’améliorer la productivité de l’ordre de 30 %, mais également de pouvoir élargir la palette des paginations possibles de 16 à 144 pages en devenant compétitif sur les 24, 32, 36, 48, 72 et 96 pages à très forts tirages par exemple, et de proposer des paginations progressant de 4 en 4 pages.Parallèlement une réflexion a été menée pour pouvoir proposer une offre globale intégrant la finition et le routage jusqu’alors réalisés exclusivement dans des ateliers extérieurs.L’accord qui vient d’être conclu consiste à la création d’une nouvelle entreprise « HP Brochage », 100 % filiale des Imprimeries Riccobono, qui reprend le fonds de commerce de Fast Brochage, les tambours d’encartage – piquage et les chaînes traditionnelles de brochage, utilisés par cette dernière, ainsi que les 27 salariés qui sont attachés à cette activité.Les tambours Ferag et les chaînes traditionnelles Muller vont être démontés de l’atelier actuel de Lizy sur Ourcq, révisés, rétrofités et réinstallés sur le site d’Helio Print dès l’été 2019, avec la mise en œuvre d’un troisième tambour.Une convention de bail a été convenue afin qu’Alliance Routage, dont Monsieur Omar Khattabi conserve 100 % du capital, quitte son atelier de Lizy sur Ourcq et vienne s’installer sur le site de Mary sur Marne, également cet été.Un accord de partenariat a été formalisé afin que l’activité de routage puisse être proposée par Helio Print à ses clients et prospects simultanément aux autres prestations. Cela offrira donc de répondre, dès cet été, à la demande forte des éditeurs de pouvoir disposer d’une prestation globale et intégrée, proposée par un seul prestataire, à savoir :Pour les clients actuels de FAST BROCHAGE (TV Magazine, Version Femina, Paris Match, Public, La Vie, L’Humanité Dimanche,…) qui sont déjà imprimés, tout ou partie, par Helio Print, cela permettra :Dans un contexte de concentration et de forte réduction de l’offre d’impression en Héliogravure pour le marché français (fermeture de Val Rotalys, de Helio Charleroi, et celle annoncée d’une des principales imprimeries allemandes d’ici la fin de l’année prochaine), Helio Print se dote donc ainsi de tous les moyens pour devenir l’acteur de référence français de l’impression et du brochage -routage de Presse en grand volume. Outre qu'il est déjà l’un des deux principaux sur le marché de la Grande Distribution.