Création de la bourse Ekphrasis, pour faire se rencontrer artiste et critique

Ce nouveau programme comprend 10 bourses de 2 000 € couvrant la rédaction du texte, sa traduction et fera l'objet de 2 appels à candidatures successifs : auprès des artistes membres de l'ADAGP et auprès des critiques de l'AICA France.Les artistes et ayants droit, membres de l'ADAGP depuis au moins 3 ans, toutes disciplines confondues, et dont le travail n'a pas fait l'objet de texte critique depuis 3 ans (les articles de presse et web ne sont pas pris en compte) pourront candidater.L'appel à candidatures auprès des artistes membres de l'Adagp se déroule jusqu'au 30 mars 2020, 14h. Le jury, composé d'un critique de l'AICA France, d'un artiste de l'Adagp et d'un journaliste du Quotidien de l'Art, sélectionnera les 10 artistes lauréats d'ici la fin avril 2020, avant un appel à projets auprès des critiques d'AICA France. Les critiques seront sélectionnés début juillet 2020.Les rencontres entre les artistes et les critiques sélectionnés se feront à partir de ce mois de juillet, avec une écriture du texte jusqu'à la fin octobre 2020. Les publications des textes par le Quotidien de l'Art s'effectueront à compter de novembre 2020.L'appel à candidatures est disponible à cette adresse