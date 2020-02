Crimes, polars, suspens : Mary Higgins Clark, la reine du genre

Mary Higgins Clark - Rhododendrites, CC BY SA 4.0





Notons que Where are the Children ne fut pas le véritable premier titre, mais le premier qui lui rapporta réellement de l’argent. En 1969, elle avait fait paraître Aspire to the Heavens, mais la maison d’édition fut rachetée entre temps, et le livre sombra, classé dans la catégorie Religion des librairies. Il fut réédité sous le titre Mount Vernon: A Love Story, des années plus tard.

It is with deep sadness we say goodbye to the "Queen of Suspense" Mary Higgins Clark.



She passed away peacefully this evening, January 31, at the age of 92 surrounded by family and friends. pic.twitter.com/zjIhIIt8tP — Simon & Schuster (@simonschuster) February 1, 2020 Au coeur des affaires humaines

L’histoire de Where are the Children repose sur une histoire réelle : une femme accusée d’avoir tué ses enfants, portrait qu’elle avait découvert dans un tabloïd. « Il semblait inconcevable pour la plus d’entre nous qu’une femme puisse faire cela à ses enfants », écrivit-elle dans ses mémoires.



« Et puis j’ai pensé : imaginons qu’une jeune mère innocente soit reconnue coupable du meurtre délibéré de ses deux enfants. Imaginons qu’elle sorte de prison pour des raisons techniques. Puis imaginons que, sept ans jour pour jour, à son 32e anniversaire, les enfants de son deuxième mariage disparaissent. » Le livre était là. Et avec l’argent de ce premier roman, elle Mary Higgins Clark nous as quittés. Nous perdons avec elle un monument de la littérature. Elle laisse une œuvre immense, composée de plus de 50 romans et nouvelles publiés aux éditions Albin Michel dés 1975. Nous n’avons qu’un mot à lui adresser pour tout cela: merci. pic.twitter.com/XWFdxPF7Ol — Albin Michel (@AlbinMichel) February 1, 2020

Toujours dans ses mémoires, elle raconta avoir fini son premier poème à l’âge de 6 ans, et que sa mère lui demanda fièrement de réciter devant la famille. La passion des mots fut précoce. Au lycée, elle tentait même de vendre des histoires au magazine True Confessions.



« Croyez-moi, on ne s'en sort pas en vendant des histoires courtes, avec cinq enfants à élever. J’ai donc commencé à écrire des scripts pour la radio, afin de gagner ma vie, et cela m’a en fait beaucoup appris sur l’écriture », assurait-elle dans un entretien à CNN en 2002. Des années plus tard et bien avant déjà, elle reste l'une des autrices de polar les plus aimées du public Mais elle travailla également comme standardiste dans un hôtel — où Tennessee Williams compta parmi les gens qu’elle croisa. Ou encore hôtesse de l’air pour la Pan America — aviation qu’elle finit par épouser, puisqu’elle se maria avec le directeur régional de Capital Airways, Warren Clark, en 1949.Durant cette période des années 50, elle écrit et publie quelques brèves histoires, mais le marché des magazines de fiction, les pulps, n’avait plus le vent en poupe. Elle avait pourtant l’imagination fertile, et envisageait dans l'un de ses textes un concours de beauté ou Elizabeth II, Jackie Kennedy et Grace de Monaco étaient en lice.Cet emploi de scénariste pour la radio, elle le décrochera peu après le décès de Warren Clark, en 1964.Car oui, Higgins Clark et ses 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde ont fini par submerger la planète. Depuis son premier ouvrage, paru en 1975 Where Are the Children, jusqu’aux dernières parutions, dont certaines furent écrites avec sa fille Carol, l’autrice fut prolifique. Elle fit également paraître des nouvelles, des mémoires et un livre pour enfants.