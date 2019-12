Criminalité des seniors : un ambassadeur de 76 ans vole un livre en librairie

pixabay licence





Un léger souci diplomatique

La caméra de sécurité est implacable : l’ambassadeur du Mexique, entré dans la plus grande librairie de Buenos Aires, s’est emparé d’un livre, vendu moins de 640 pesos (près de 30 €). Et avec une touchante maladresse, tente de le planquer sous son journal, avec l’espoir de quitter les lieux sans débourser le prix du livre.C’est l’alarme qui l’aura trahi dans son méfait : parti chercher des CD, qui seront eux payés, c’est en vérifiant son ticket de caisse que les vigiles vont constater que le livre, lui, n’a pas été réglé.L’histoire a tourné au scandale diplomatique, après que l’information a fuité ce 8 décembre. Le ministre des Affaires étrangères du Mexique, Marcelo Ebrard, a demandé que l’on traite le cas avec prudence, et réclamé que l’on ne bascule pas dans le lynchage médiatique.Diplomate de carrière, l’ambassadeur a œuvré dans de nombreuses institutions avant de prendre son poste en Argentine. Il avait par ailleurs participé au processus de paix de 1983 pour promouvoir l’apaisement en Amérique centrale.Ateneo Grand Splendid, la librairie où s’est déroulé le larcin, est connue des bibliophiles du monde entier comme étant l’une des plus belles au monde . Ouverte en 2000 dans un cadre baroque, elle a pris la place d’un ancien théâtre, l’Ateneo, fondé en 1919.Le crime a été commis le 26 octobre dernier — et il aura fallu près d’un mois et demi pour que les médias n’en parlent. Ce samedi après-midi, l’unique information était qu’une personne âgée avait tenté de dérober un livre dans la librairie mythique de la ville. C’est en demandant les papiers d’identité de l’interpellé que les vigiles ont soudainement eu quelques doutes…Quant à l’ouvrage, il est signé par Guy Chaussinand-Nogaret, directeur honoraire de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales et spécialiste du XVIIIe siècle… L’ouvrage était paru chez Fayard en 2006.Tout le problème, dans la procédure, est que l’ambassadeur ne peut pas être inculpé, car il profite de l’immunité diplomatique, qui prive l’Argentine de la possibilité de le juger.via Infobae