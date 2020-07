Crise Covid : la Foire de Francfort reporte ses invitations d'honneur

Révision des programmes

Tout commence ce matin avec un communiqué de l’associazione italiana editori : l’Italie, invité d’honneur pour 2023 indique qu’elle a accepté le report à 2024 de sa présence. Et le président, Ricardo Franco Levi souligne que le « dialogue fructueux entre les gouvernements italiens, canadiens, espagnols et slovènes » a permis d’aboutir à cet accord.De fait : le Canada travaillait depuis des mois à ce que la manifestation allemande reporte son invitation. De la crise sanitaire a découlé plusieurs désistements de grands groupes éditoriaux mondiaux : l’invitation d’honneur, en regard du budget qu’elle réclame, aurait ressemblé à un soufflé ayant trop attendu les convives.Moralité, dès les premiers temps du confinement, le Canada a mis en route un ballet diplomatique de premier ordre , pour obtenir le report. Lequel ne pouvait aboutir sans que les États planifiés pour 2021, 2022 et 2023 n’acceptent de décaler leur venue.« Le Canada apporte son soutien à la décision de la Foire de Francfort de modifier l'événement en 2020 et demeure à ses côtés dans ce projet. Toutefois, le Canada souhaiterait que sa participation en tant qu'invité d'honneur soit reportée à 2021 », indiquait fin juin un porte-parole, mettant alors un terme à ce secret de polichinelle Les organisateurs de Francfort viennent de confirmer la situation nouvelle : le Canada sera reporté à 2021 dans sa présence physique. En contrepartie, le pays a certainement dû accepter de prendre part à la version dématérialisée qui aura lieu cette année.Un point majeur pour Juergen Boos, directeur de la Buchmesse : « Nous attendons avec impatience les sessions numériques qui seront présentées par nos partenaires canadiens, lors de la Frankfurter Buchmesse 2020. » L’époque est aux compromis et à la négociation…De même, Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien apprécie le geste des différents pays, Espagne, Slovénie et Italie, « qui ont accepté d’ajuster leurs propres plans ». Et ce, pour offrir une sortie de crise à tout un chacun. Ainsi, les représentants politiques des futurs invités y vont également de leur petit mot pour assurer de leur compréhension des choses et de leur détermination à prendre part avec plus d’engagements à la manifestation.Les prochaines dates seront donc les suivantes :20-24 octobre 2021 : Frankfurter Buchmesse — Invité d’honneur Canada19-23 octobre 2022 : Frankfurter Buchmesse — Invité d’honneur Espagne18-22 octobre 2023 : Frankfurter Buchmesse — Invité d’honneur Slovénie16-20 octobre 2024 : Frankfurter Buchmesse — Invité d’honneur ItalieReste que cette résolution était la seule possible pour Francfort : « Si le Canada n’obtient pas le report, en revanche, il sera difficile d’attendre une participation active — voire une implication tout court », nous assurait un proche du dossier, côté Canada.