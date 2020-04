Crise sanitaire : l'avocate d'Ahmet Altan réclame sa libération immédiate

Le 13 avril dernier, le ministre de la Justice turc, Abdulhamit Gül, a annoncé que 17 prisonniers, dans cinq institutions pénales, ont été contaminés par le coronavirus, tandis que trois détenus ont succombé des suites de la maladie. Une situation inquiétante, qui a rapidement poussé les autorités et le Parlement turcs a adopté rapidement une loi pour en libérer des milliers.90.000 d'entre eux, soit un prisonnier sur trois, seraient concernés par cette libération anticipée, sous certaines conditions.Une loi qui ne concerne pas les prisonniers politiques, et qui ne permettra donc pas la libération d'Ahmet Altan et d'autres détenus à risque, enfermés dans les prisons turques.« Ahmet Altan ne fait pas partie de la structure hiérarchique de l'organisation terroriste, il n'a pas reçu d'instructions, il n'est pas membre de l'organisation et il n'a aucune mesure qu'il a prise avec l'organisation », indique l'avocate Figen Albuga Çalıkuşu, qui rappelle que son client est accusé d'avoir aidé une accusation terroriste « en écrivant ».Retenu depuis 1290 jours, Altan a été condamné à 10 ans et demi de prison pour « aide à un groupe terroriste ». En novembre 2019, il avait été libéré, mais rapidement arrêté, à nouveau , après un appel du procureur général. Altan reste soupçonné par les autorités d’être en lien avec le mouvement d’un prédicateur islamique, Fethullah Gülen, qui serait à l'origine du coup d'État contre le régime de Recep Tayyip Erdoğan, en 2016.« Je souhaite qu'un verdict urgent et préventif de libération ou de mise en liberté surveillée soit prononcé pour Ahmet Altan face à cette grave menace pour la vie, dans les plus brefs délais et sans plus attendre », souligne Figen Albuga Çalıkuşu dans sa pétition à la Cour suprême d'appel.via Bianet