Crise sanitaire : les régions organisent leurs aides à la culture et au livre

(photo d'illustration, Matthew Hogg, CC BY-ND 2.0)

Des dispositions spécifiques au milieu culturel

Plusieurs jours après le début de la crise sanitaire et la mise en œuvre de mesures de confinement strictes, les différentes régions de France ont toutes communiqué, avec plus ou moins de détails, sur leurs dispositions économiques.Première information, capitale dans tous les sens du terme, la somme totale mobilisée pour l'aide aux entreprises, aux salariés, aux artisans et aux indépendants : les chiffres varient bien sûr selon la taille des régions, le nombre d'habitants et d'acteurs économiques. Cette somme va de 600 millions €, revendiqués par la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 150 millions € pour le Grand Est, en passant par 60 millions € pour la Martinique ou 64 millions € du côté de l'Occitanie.Cette aide financière se concrétise de plusieurs manières, notamment la suspension des remboursements des prêts régionaux, la participation au fonds de solidarité national pour les professionnels sinistrés, ou encore une participation aux prêts rebonds gérés par la Banque Publique d'investissement, pour nourrir et dynamiser les trésoreries.Si les détails de ces aides sont le plus souvent donnés par les Chambres de commerce et d'industrie et les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, au cas par cas, plusieurs régions ont d'ores et déjà communiqué sur les aides spécialement orientées vers le milieu culturel. Elles concernent le plus souvent le spectacle vivant, tributaire de la présence physique des spectateurs, et particulièrement touché par les annulations et le confinement.Le fonds de solidarité national, abondé par les différentes régions, fait partie des principales mesures à destinations des petites entreprises, notamment culturelles : celles qui subissent une fermeture administrative ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 bénéficieront d’une aide rapide et automatique de 1500 € sur simple déclaration.La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ainsi la mobilisation de 15 millions € pour un fonds d’urgence visant à soulager la trésorerie des acteurs culturels « pendant 6 mois. Ce fonds se substituera au remboursement du capital des emprunts, hors intérêts. Les subventions votées seront versées à hauteur des frais engagés. » Par ailleurs, les événements culturels annulés, notamment en Normandie, verront la plupart du temps les subventions allouées aux organisateurs maintenues — ce qui permettra par exemple de rémunérer les auteurs comme prévu La région Nouvelle-Aquitaine concentrera une partie de l'effort sur les associations culturelles en subvention directe, avec un fonds de soutien régional en partie dédié « d'au moins 5 millions d'euros », initiative que la région Bretagne met également en place, pour un montant identique. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur promet quant à elle la mise en œuvre d'un « Plan de solidarité régional en faveur du monde associatif ».La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) propose deux pages pour suivre les différentes mesures mises en oeuvre et leurs évolutions, avec les mesures du gouvernement et les mesures des régions . Notons par ailleurs que de nombreuses agences régionales du livre mènent d'ores et déjà des enquêtes pour évaluer les problématiques et les besoins des entreprises et acteurs du secteur.Les différentes informations relatives aux aides économiques sont disponibles sur les sites des régions :