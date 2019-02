Cristina Campodonico nommée à la direction de la communication de la SCAM

capture d'écran



Après presque vingt années à la SGDL, organisation chargée de la promotion du droit d’auteur et la défense des intérêts des auteurs, Cristina Campodonico amorce une nouvelle perspective.« Nous avons travaillé, échangé, imaginé, ri ensemble et forgé de multiples projets au long de belles années », indique-t-elle. Et avec l'humour qu'on lui connaît, se réjouit de ces nouveaux défis – et d'enfin prendre le métro pour aller travailler.