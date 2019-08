Croissance de 4,6 % pour Bertelsmann à 8,6 milliards € de CA

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Au milieu d’un océan de chiffres, il se trouve bien quelques lettres… reliées à d’autres chiffres. Bertelsmann, qui possède le groupe éditorial Penguin Random House, fait état de six premiers mois impressionnants sur cette année.Il s’agit d’ailleurs des meilleurs résultats depuis 12 ans, indique le groupe. Pour la cinquième année, le bénéfice global devrait dépasser le milliard d’euros sur 2019.Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann, évoque « une croissance rapide », qui s’est encore accélérée au cours des six derniers mois. Et côté édition, avec PRH, les données sont plus colossales encore : le livre de mémoires de Michelle Obama, Becoming , aura dépassé 11,5 millions d’exemplaires, à travers ses 45 langues de traduction.PRH a également procédé à plusieurs acquisitions, avec Little Tiger au Royaume-Uni pour le secteur jeunesse, une prise de participation chez Sourcebooks aux États-Unis, et Edictiones Salamandra pour le volet espagnol.Dans son communiqué, PRH indique un chiffre d’affaires à 1,7 milliard €, soit 11,3 % de croissance et un EBITDA de 227 millions €. Autre succès, le dernier tome de EL James, The Mister , resté en tête des meilleures ventes du New York Times plusieurs semaines.« Penguin Random House continue d’investir dans le développement de ses relations avec les lecteurs directs, par le biais de messagerie électronique, de médias sociaux, de podcasts, de sites web et de campagnes de communication », précise le groupe.