Croissance de l'édition numérique : 2,091 milliards € pour 2024 en Europe

F Delventhal, CC BY 2.0

Selon les données que communique Telecoming, le principal moteur de la tendance annoncée sera la migration continue des contenus éditoriaux de l'imprimé vers le numérique. Et plus spécifiquement, la croissance des offres d’abonnements, qui offriraient une plus grande flexibilité — tant dans les œuvres que pour le paiement.Ainsi, l’édition électronique profitera amplement des factures directement passées sur mobiles : elles représenteront 5,845 milliards $ en 2024, contre 1,505 milliard $ en 2019, au niveau mondial. Pour les territoires européens, on parle de 580 millions € pour 2018, et 2,091 milliards € en 2024.L’Espagne serait l’un des pays qui en profiteraient le plus, passant de 52 millions € à 181 millions € sous cinq ans.Évidemment, le smartphone sera l’instrument idéal et privilégié de cette évolution… Bien entendu, Telecoming dispose et vante les mérites de sa solution de paiement sur mobile. Et soulignait déjà en avril dernier que 21 % des Espagnols lisent leur journal sur mobile — contre 19 % en Europe, selon les chiffres Eurostat.Autre projection, d’ici 2020, 28 % de la consommation des médias serait mobile. Et le marché de l’édition électronique passerait de 514 millions à 742 millions en 2023.via El Pais