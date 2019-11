Crowdfunding : à quoi sert l'argent ? Kickstarter veut de la transparence

pixabay licence











Le Baromètre du crowdfunding en France 2018, présenté en janvier dernier par KPMG laissait rêveur : les Français s’étaient manifestement découvert des vocations de mécènes. Et l’on ne compte plus dans l’industrie du livre les projets qui ont atteint des records inimaginables. On se souvient de ce que la bande dessinée Sara Lone en 2014 avait levé: 14 000 € en quelques heures. Trois ans plus tard, l’exemple de Laurel qui dépassera les 300.000 € devint une légende.Raison qui pousse les plateformes à réclamer plus de transparence aux projets : après tout, les découpages et ventilations des sommes collectées peuvent rester mystérieux. Or, c’est bien sur ce principe de love money, donc de confiance, que le crowdfunding repose : de la transparence avant tout ?Kickstarter vient de proposer un nouvel outil baptisé Project Budget : ce dernier aide les créateurs à mieux mener à bien leur campagne. Dans les faits, c’est avant tout un tableur pour budgétiser les coûts du projet. Une fois cette projection réalisée, elle pourra être présentée aux internautes qui évalueront en leur âme et conscience si financer un marque-page en forme d’ancre est une avancée pour l’humanité ou non.L’idée qui sous-tend cet outil est d’inciter les porteurs de projet à produire une documentation plus lisible, claire et transparente, et donc professionnaelle et fiable, sur l’usage qui sera fait de l’argent. La plateforme avait en effet dû lutter contre les affirmations douteuses et autres récits emphatiques pour décrire leurs concepts.Et inviter la terre entière à les financer…