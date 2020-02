Crowdfunding : contribuez au financement de la Tenture Tolkien

< > Conversation with Smaug, JRR Tolkien, 1937, © The Tolkien Estate Ltd 1937 Bilbo Woke up with the Early Sun in His Eyes, JRR Tolkien, 1937. © The Tolkien Estate Ltd 1937

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La cagnotte ouverte depuis ce jeudi 20 février sur la plateforme Kickstarter permettra d’aider l’institution dans la finalisation du projet intitulé « Aubusson tisse Tolkien », à travers lequel l’institution entreprend de réaliser une tenture composée de 14 tapisseries entièrement réalisées à la main et reprenant les réalisation graphiques de J.R.R. Tolkien. L’appel au don concerne ici le financement de deux d’entre elles, qui sont à l’effigie du héros Bilbo et du dragon Smaug :La genèse du projet remonte à 2010, lorsque le conservateur en chef de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, Bruno Ythier, cherche à valoriser l'art séculaire de la tapisserie auprès du grand public. L’idée étant de réaliser une tenture à la manière des XVIe et XVIIe siècles, qui se fondaient sur de grands récits littéraire. C'est alors que le nom de Tolkien a émergé des discussions. Séduite par la démarche, l’éditrice française de Tolkien, Dominique Bourgois, ne tarde pas à en faire part à la famille de l'écrivain .Fin 2013, le fils de ce dernier et son épouse, Christopher et Baillie Tolkien, donnent leur accord, indiquant au directeur de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, Emmanuel Gérard, que cette entreprise de mise en valeur de l’œuvre graphique de Tolkien serait en première. 14 de ses dessins seront ainsi par la suite sélectionnés de manière conjointe, ouvrant la voie à la concrétisation de la tenture en 2017.En 2018, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition « Tolkien : Maker of Middle-earth », qui s'est tenue à la Bodleian Library à l’Université d’Oxford, les premières réalisations de la Cité internationales de la tapisserie d'Aubusson ont pu être présentées.En 2019, ce fut au tour de la BnF d’accueillir en son sein 4 d'entre elles pour sa propre rétrospective consacrée au professeur de lettres et de langue anglosaxonne de l'université d'Oxford, « Tolkien, Voyage en Terre du Milieu », ouverte en octobre dernier et qui vient de fermer ses portes ce dimanche 16 février.Pour les fêtes de Noël , la Cité internationale de la tapisserie avait également dévoilé l'une de ses créations, qui était tirée de l'une des Lettres au Père Noël dessinées par Tolkien, Christmas 1928.À la fin des 14 tissages, l’ensemble de la tenture sera présentée à Aubusson. Au vu du succès rencontré par cette dernière exposition, atteignant un taux de fréquentation historique pour la Bibliothèque François-Mitterrand avec plus de 135 000 visiteurs, la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson peut légitimement espérer pouvoir atteindre son objectif d'attirer un large public.La finalisation de la tenture est espérée pour 2021, si la cagnotte atteint l'objectif escompté, soit une somme de 100 000€. Les tapisseries seront par la suite amenées à voyager dans différents pays, à commencer, sans doute, par la Grande-Bretagne, terre d'origine de J.R.R. Tolkien.Pour participer à la campagne de financement participatif, c'est par ici.