Cultiver son jardin, littéralement et dans tous les sens, à la médiathèque

« Pascal Pennec, du jardin de l’Oreda à Cézac nous donne des sachets de graines par l’intermédiaire de sa correspondante Natacha. 200 sachets ont été déposés le 15 février dans la grainothèque. Courges, courgettes, tomates, aromatiques… Il n’y a que l’embarras du choix », indique l'établissement.

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Place à la Médiathèque municipale, Saint-André-de-Cubzac (33) : Il était un jardin... Un partenariat exemplaire afin de faire vivre le jardin de la médiathèque municipale de Saint-André- de-Cubzac, en Gironde.En 2018, l’équipe de la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac et l’association de jardinage naturel Achillée et Ciboulette ont construit un partenariat a n de faire vivre le jardin de la médiathèque. Le projet porté financièrement par la commune et le Département a réuni une dizaine de participants bénévoles autour d’ateliers et de rencontres avec des professionnels du jardinage naturel.Ces séances ont abouti à la création, l’aménagement et l’animation par les bénévoles, d’un jardin en permaculture de plantes comestibles odoriférantes. Cette initiative fait suite à l’installation d’une grainothèque dans les collections de la médiathèque en 2015. Le projet a en outre permis de développer un important fonds documentaire sur le thème de la nature et du bien-être.Ce lieu est à présent un espace participatif dans lequel les usagers peuvent échanger leurs savoirs, savoir-faire, troquer des graines et des plants, être conseillés par les bénévoles, etc. Ces derniers sont aussi devenus animateurs du lieu et proposent aux familles des ateliers de bricolage en lien avec le jardin et des mises en scène dans le hall d’accueil de la médiathèque...Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations