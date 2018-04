Cultura, l’esprit jubile... Mont-Saint-Martin un peu moins

Le mois dernier, le Républicain Lorrain faisait le point sur l’avancement de l’implantation de trois nouvelles grosses enseignes. Burger King, Cultura et Lidl prévoient en effet d'ouvrir leurs boutiques dans la zone commerciale de Mont-Saint-Martin. Alors que la perspective d’un bon wooper ou du retour du distributeur allemand n’a pas semblé révolter les habitants, l’arrivée de Cultura, en revanche…

Distributeur français, Cultura est la deuxième enseigne spécialisée dans la commercialisation de biens et loisirs culturels et créatifs en France. Il y a un mois, on apprenait qu’une demande d’autorisation de permis de construire avait été déposée en mairie de Mont-Saint-Martin.

Le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carli, admet que la confirmation de cette volonté d’implantation a été vécue comme « inquiétante » pour de nombreux habitants et acteurs du livre présents sur le territoire, les libraires indépendants en première ligne.

L’ancien gérant de la librairie indépendante Virgule à Longwy, Robert Rousseau, aujourd’hui conseiller municipal, est lui-même préoccupé par cette implantation. « On crée d’un côté pour détruire de l’autre. Évidemment, il y aurait énormément de casse au niveau des petits libraires si Cultura s’installait. Et ce sans parler de ce qu’on y trouve : une littérature ou une musique qui rapportent de l’argent, bien dans l’air du temps. C’est-à-dire le règne de la pensée unique et la fin de la culture poil à gratter. L’enseigne ne fait que travailler sur des marges et jouer avec des quantités » rapporte le Républicain Lorrain.

Les auteurs et maisons d’éditions lorrains y voient également un véritable danger, comme l’exprime le responsable d’une des structures : « C’est scandaleux comme projet. Et c’est un danger pour les librairies indépendantes bien au-delà des territoires concernés. Les secteurs “livres régionalistes” y sont abandonnés, et on n’y trouve pas d’interlocuteurs. C’est une usine, pas une enseigne culturelle. »