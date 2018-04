Cultura La Villette arrête Fabrique à livres, outil d'impression à la demande

Moins d’un an et demi après son installation dans le Cultura de La Villette, la machine d’impression à la demande s’arrête. Découlant d’un partenariat avec la société Orsery, cette implantation prendra fin « prochainement », comme l’indique un message.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La décision de mettre un terme au projet « a été prise par la direction », explique-t-on, sans plus de précisions. De toute évidence, « la location de la machine n’était certainement pas assez rentable en regard de son utilisation ».

À ce jour, aucun chiffre n’est communiqué sur le nombre de titres qui ont été produits par l’engin. Pour autant, constatent les équipes sur place, « l’expérimentation de cette machine n’était pas accompagnée d’un projet solide ».

Plus de communication auprès des clients aurait certainement permis de mieux bénéficier des services associés. Le premier, tout d’abord, visait les personnes avec un manuscrit non publié : il était possible, en apportant une clef USB, de pouvoir faire imprimer le livre en devenir.

La seconde option découlait de l’impression à la demande de livres, mais dont l’offre, nous explique-t-on, n’était pas assez attractive. « Beaucoup de livres du domaine public, avec un catalogue autour de 4000 titres en tout. Cela aurait certainement mieux fonctionné avec des nouveautés. »

Constat simple, en effet, mais qui se heurte à des questions de droits. Il y avait bien, par exemple, des bandes dessinées de Achille Talon ou de Boule et Bill en couverture souple, mais pas assez pour rendre le service pleinement opérationnel pour les clients.

Et ce n’est pas faute, pour les visiteurs, d’avoir manifesté un réel intérêt pour l’outil. « Les gens se sont montrés curieux, mais nous n’avions pas forcément de suivi ni de transformation. »

De nombreuses ouvertures ces derniers mois

Christian Vié, le PDG d’Orsery, joint par ActuaLitté, a apporté quelques précisions. « Le Cultura de La Villette n’était probablement pas le bon magasin pour ce lancement. Il n’existait pas de clientèle préalable, et le flux est décevant – nous n’avons donc pas pu profiter d’un mouvement existant, comme dans d’autres espaces où nous ouvrons. »

L’idée que la Cité des Sciences soit à proximité et que le centre commercial s’ouvre ne suffisait donc pas pour porter le projet. « Nous avons, entre temps, déployé d’autres services, qui n’ont d’ailleurs pas été repris par Cultura, comme Créer mon livre [une offre de livres personnalisés, NdR], notamment parce qu’il y avait un paiement en ligne. » Et de reconnaître également qu’un manque de communication a probablement empêché de produire l’émulation nécessaire.

D’autant qu’au cours des derniers mois, cinq nouvelles implantations ont eu lieu, dans des espaces Leclerc. « Nous avons bénéficié de l’enthousiasme de Michel Édouard Leclerc, tout en développant un autre modèle économique : contrat de location pour la machine et abonnement. »

À Urrugne, des partenariats avec des maisons d’édition locales permettent de susciter un plus grand intérêt pour l’appareil. Le message vidéo de MEL est d’ailleurs assez limpide.

Quant à Cultura, les réflexions se poursuivraient : « Nos relations ne sont pas coupées, mais il faut initier une logique de groupe et d’entreprise. Et trouver un projet qui permette de s’emparer de l’outil. »

Avec le temps, Orsery se met donc en marche, notamment sur des offres de niche autour de la dyslexie ou des livres à caractères agrandis. La la coupure définitive du service à La Villette n'a pas été encore spécifiquement communiqué : « Un mois, ou plus, nous ne savons pas encore. »