Culture : Pierre-Louis Lagnau devient le chef de cabinet de Franck Riester

La galerie des ministres, rue de Valois (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Diplômé de Sciences Po, Pierre-Louis Lagnau a assuré plusieurs missions pour le ministère de la Culture, notamment dans le cadre du Festival de Cannes, dès 2014, avant de devenir, en septembre 2017, responsable de la section chargée des déplacements des ministres. Depuis janvier dernier, il était responsable des missions officielles.L'arrêté du 20 mars 2020, publié au JORF du 25 mars, précise d'autres nominations au cabinet du ministre Riester :• Leïla Derouich, directrice adjointe de cabinet, en charge des médias et des industries culturelles• Matthias Grolier, conseiller auprès du ministre, en charge des affaires internationales, de la langue française et de la francophonie, du livre et de la lecture• Quentin Bataillon, conseiller politique et parlementaire• Simon Garcia, conseiller en charge de la transformation du ministère, du budget et de la fiscalité, et du suivi de l'exécution des réformesSignalons également le départ du cabinet du ministre de Catherine Petit, conseillère en charge de l'action territoriale, de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à compter du 20 mars 2020.