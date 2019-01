Cyclo-biblio : bibliothécaires, partez pour un périple en vélo avec vos collègues

Cyclo-biblio 2018, à l'arrivée (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Guidon vers l'horizon, taillez la route dans la fraternité professionnelle avec Cyclo-biblio : chaque année, et pour la 6e fois, l'événement cycliste des professionnels de la lecture publique précède le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France, du 6 au 8 juin 2019.Le trajet retenu, cette fois, est Le Havre – Paris, ou HaPar 2019, pour les intimes, qui s'échelonnera sur une semaine, du 31 mai au 6 juin 2019, pour arriver juste à temps pour les premières rencontres et tables rondes du congrès de l'ABF. « HaPar 2019, c’est des bibliothèques visitées, des ateliers, des happenings et des non-conférences pendant une semaine et sur 300 km… à vélo ! », indique le site de l'événement.« Au départ du Havre, nous rejoindrons Honfleur, Pont-Audemer, Le Havre, Vernon, Poissy et nous terminerons l’itinéraire sept jours plus tard à Paris (congrès de l’ABF). Tout au long du parcours, le peloton visitera différents types de bibliothèques (bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) et participera à des ateliers de partage de connaissance sur différents sujets (exemple : sketchnote, improvisation, communication, wikipédia, prise de vue, musique en bibliothèque…) et sous différentes formes » : voilà pour le programme des réjouissances.Cyclo-biblio ce n'est pas que du sport et de la convivialité : les participants pourront profiter de journées de formation pas tout à fait comme les autres, tout en pratiquant assidument le bibliotourisme. Le tour complet est limité à 50 personnes, les inscriptions sont à effectuer à cette adresse « Ces parcours me permettent de m'inspirer à chaque fois dans la pratique de mon métier. Mais aussi de rapporter des exemples de politiques couronnées de succès : à Mazé, on constate bien que la culture est essentielle à l'attractivité d'un territoire, ce dont je suis persuadé », nous expliquait l'année dernière un participant venu du Danemark et habitué des Cyclo-Biblio, à l'arrivée.