D'éditrice à mécène, Koyama Press fermera en 2021

Créée en 2007, cette petite maison d’édition canadienne est spécialisée dans la bande dessinée, le roman graphique, les arts books ou encore les magazines. Koyama Press s’était donné pour mission de promouvoir les projets de jeunes talents comme des artistes aguerris sans distinction de genre ou de style.

Plus de 10 ans plus tard, évoquant des raisons personnelles et professionnelles, Annie Koyama annonce la cessation d’activité pour 2021. Depuis sa création, la maison soutenait anonymement des artistes en parallèle de son activité d’édition, permettant à des projets de voir le jour. Afin d’avoir plus de temps à consacrer à ces projets, Annie a annoncé la fermeture de Koyama Press.

« Je choisis les artistes parce que j’aime leur travail. Je pense qu’ils méritent un statut plus élevé. Je sais qu’ils ne peuvent pas le faire seuls. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de prendre des gens qui sont connus pour une discipline et, par exemple, de les aider à essayer une autre discipline. Par exemple, les personnes qui savent déjà dessiner, mais qui veulent vraiment travailler sur une petite animation en stop motion. »

Annie Koyama n’a pas encore achevé de planifier le mode de fonctionnement de cette nouvelle activité. Pour le moment, c’est elle qui continuera à aller vers les artistes. Et bien que Koyama reste à sa place de mécène, les bénéficiaires de ces « microsubventions » s’engagent à remplir leur part du contrat, en accord avec ce qui sera convenu entre les artistes et l’ex-éditrice.

Koyama ajoute : « Je ne dirai pas aux artistes comment faire quoi que ce soit. Il n’y a pas de conditions. Une fois que je décide de travailler avec un artiste, comme je l’ai toujours fait dans l’édition, j’ai assez confiance en eux et en leur projet pour ne pas interférer. Ils n’ont pas besoin de mon aide créative, ils ont besoin d’argent. »