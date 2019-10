Daisy et Cie : plus de lectures accessibles dans les bibliothèques

Le téléagrandisseur, un des équipements pour l'accessibilité

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Médiathèque Valentin Haüy, avec le soutien du Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, annonce l’appel à projet « Daisy et Cie : Lire autrement dans vos bibliothèques ». L’objectif est simple, donner aux bibliothèques territoriales les moyens de mieux accueillir les personnes en difficulté avec la lecture du fait de leur handicap (déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel ou troubles cognitifs, notamment troubles DYS).15 bibliothèques (ou réseaux de bibliothèques publiques) et 3 bibliothèques départementales seront sélectionnées à l'issue de l'examen des candidatures, et seront accompagnées dans la mise en œuvre de leur projet de service inclusif par les bibliothécaires spécialisés de la Médiathèque Valentin Haüy.Elles bénéficieront ainsi d’une offre de formation professionnelle subventionnée, de l’accès illimité aux 40.000 livres audio de la Médiathèque Valentin Haüy, ainsi que des outils de gestion et supports de communication.Les bibliothèques intéressées ont jusqu’au 29 février 2020 pour déposer un dossier de candidature. Les modalités pour le dépôt d'une candidature se retrouvent à cette adresse Il y a 5 ans, déjà avec le soutien du Service du livre et de la lecture, la Médiathèque Valentin Haüy avait lancé un appel à projet , « Daisy dans vos bibliothèques », qui proposait une aide aux établissements pour s'équiper.