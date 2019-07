Damien Cuier nommé président de la SAS qui encadrera le Pass Culture

Zarrion Walker, CC BY 2.0

La SAS sera tout d’abord présidée par Damien Cuier. Haut Fonctionnaire ayant effectué le début de carrière au Ministère des Finances (direction du budget, cabinets ministériels), il a ensuite dirigé plusieurs sociétés audiovisuelles, dans le secteur public et privé. Nommé par décret du président de la République ce 24 juillet, et sur proposition du ministre Franck Riester, il accompagnera le déploiement du Pass sur l’ensemble du territoire.La SAS aura pour sa part vocation à « créer les conditions adéquates pour la pérennisation du Pass Culture, incluant sa généralisation à tous les jeunes de 18 ans éligibles et envisagera le développement d’activités commerciales permettant d’assurer une partie significative de son financement ».Un comité stratégique est également mis en place, composé comme suit :• Un représentant de l’État : Hervé Barbaret, secrétaire général du ministère de la CultureAinsi que des membres nommés sur proposition de l’État :• Isabelle Giordano (Présidente), journaliste et présidente de Cinéma pour tous ;• Gilles Duffau, responsable de projets e-culture et patrimoine à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;• Julien Hista, direction du budget du Ministère des comptes et de l’action publique ;• Frédéric Jousset, fondateur et coprésident de Webhelp ;• Géraldine Lacroix, experte de haut niveau à la Banque des Territoires ;• Bruno Laforestrie, directeur du Mouv’ ;• Benoît Parizet, directeur de la stratégie digitale de la Banque des territoires ;• Marie Villette, directrice générale de l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette ;• Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale de l’orchestre symphonique Divertimento.Un représentant des salariés viendra par la suite compléter sa composition.Pour mémoire, ce Pass propose d’offrir un chèque de 500 € à tout citoyen français de 18 ans — ou résidant sur le territoire, ou bénéficiant du statut de réfugié ou d’apatride. L’argent sera à dépenser dans les œuvres et services culturels – autrement dit, aussi bien des cours de guitares, de danse que des albums, des places de théâtre ou des livres.