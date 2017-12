Dan Brown aide à la numérisation de manuscrits de la Ritman Library d'Amsterdam

Dan Brown, l’auteur Da Vinci Code, a donné 300 000 dollars à bibliothèque ésotérique Ritman d’Amsterdam, spécialisée dans la spiritualité, la religion, l’hermétisme chrétien, l’alchimie ou encore le mysticisme... Ce qui va lui permettre de numériser 3500 manuscrits occultes.





La bibliothèque fondée en 1957 par Joost R. Ritman, appelée la Bibliotheca Philosophica Hermetica, la Maison des livres vivants va pouvoir numériser des centaines de textes datant d’avant 1900, et portant sur l’alchimie, l’astrologie, la magie le gnosticisme (doctrine d'un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois premiers siècles de notre ère, selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut). Ou encore sur la théosophie – doctrine fondée sur la théorie de la sagesse divine omniprésence dans le monde manifesté et notamment dans l’homme.

Ainsi, on pourra lire le Corpus Hermeticum (1472) ou le livre originel de la sagesse hermétique, le Spaccio de la bestia trionfante (1584) de Giordano Bruno, la première version imprimée de l’arbre de la vie : une représentation graphique des sefirot, les dix vertues de Dieu selon la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme la « Loi orale et secrète » donnée par YHWH (Dieu) à Moïse sur le mont Sinaï), ou encore la première traduction anglaises des oeuvres du mystique allemand du 17e siècle : Jakob Böhme.

Et on comprend pourquoi Dan Brown souhaite à aider les rendre publics. La bibliothèque indique que ce dernier « est un grand admirateur de la bibliothèque et est venu plusieurs fois alors qu’il écrivait ses romans du Symbole perdu et d'Inferno ».

Une partie des revenus générés par ses romans à succès, combinée avec une contribution de 15 000 € de la fondation néerlandaise Prins Bernhard Cultuurfonds, permettra à la collection de la bibliothèque de voir le jour dans une archive en ligne qui s’appellera « Hermetically Open ».

Elle risque d’intéresser bien des chercheurs, qui tentent de plus en plus d'étudier des sources ésotériques et les courants occultes, mais c’est aussi une belle occasion pour quiconque, futurs écrivains en herbe ou non, de consulter de très beaux documents historiques.

En attendant, un guide de 44 pages de la collection sous la forme d’un ebook gratuit est disponible ainsi qu’une vidéo qui explique comment les documents seront numérisés.

Via Openculture