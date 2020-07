Dana Canedy, désormais figure de la diversité chez Simon & Schuster

Vingt années passées en tant que journaliste puis rédactrice en chef du New York Times, Dana Canedy a couvert les sujets politiques et sociétaux — jusqu’aux questions de racisme. Elle était d’ailleurs dans l’équipe de journalistes du NYT qui remporta en 2001 un Pulitzer, justement, pour la série d’articles How Race is Lived in America.Certes, elle n’a aucune expérience en maison d’édition, mais a tout de même fait paraître un ouvrage racontant l’histoire de son fils, Michael B. Jordan. Ce dernier fut tué au combat, durant la guerre d’Irak, et le livre sera adapté par Denzel Washington — la production doit débuter cet automne.Canedy doit commencer son nouvel emploi le 27 juillet, après deux années de négociations menées avec Jonathan Karp, directeur général de Simon & Schuster. Promu à ce poste en mai dernier, suite au décès de Carolyn Reidy, il avait repris les échanges pour convaincre la journaliste de le rejoindre.« Je suis convaincu qu’en tant que nouvelle éditrice, Dana peut enrichir nos compétences, tout en élargissant notre champ de vision, en combinant une large expertise éditoriale à des capacités pratiques de gestion, et une faculté connue lorsqu’il s’agit d’opérer un changement stratégique. »via New York Times