Danemark : un ancien chef de gang abattu lors du lancement de son livre

Le Danemark n’est pas cette terre hospitalière et paisible que l’on se plait à imaginer. En réalité, on y tue des auteurs lors du lancement de leur livre. Copenhague, désormais ville consacrée reine de la criminalité et de la guerre des gangs ?









Nedim Yassar, ancien chef du gang des Guerreros, était âgé de 31 ans. Avec la naissance de son premier enfant, il a choisi de se retirer définitivement de cet univers de violence, et finit par obtenir un poste d’animateur à la radio.



Au cours de ses émissions, il évoquait la possibilité de sortir du cycle et de l’emprise de la pègre, pour renouer avec une vie d’honnête homme. Il en avait même pensé un livre, qui est sorti le 20 novembre dernier : Rødder: En Gangsteres Udvej (ou, en traduction : Racines : le départ d’un gangster).



Mais Nedim était le fondateur de Los Guerreros, et l’on n’abandonne pas ainsi ce que l’on a créé...



En effet, si l’histoire devait être celle d’une rédemption, elle a fini dans un bain de sang : Nedim, lors du lancement de son livre, dans la capitale danoise, a été abattu par un inconnu surgi de la foule. Transporté à l’hôpital en urgence, il est mort quelques heures plus tard. Entre temps, le tireur avait pris la fuite.



Un meurtre qui a fait réagir jusqu’au ministre danois de la Justice, Soren Pape Poulsen, pour qui ce geste « est infiniment triste et dénué de sens ». L’an passé, il avait déjà été victime d’une tentative d’assassinat.



Nedim Yasar était né en Turquie, et avec ses parents, migra pour le Danemark à l’âge de 4 ans.





via New York Times