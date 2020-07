Daniel Balavoine : “pas un héros”, mais deux biographies cet hiver

Le 14 janvier 2021, cela fera 35 ans que Daniel Balavoine nous a quittés : voici l’occasion pour deux maisons, à cette heure, de raconter une nouvelle fois la vie du chanteur.Daniel Balavoine, l'enfant caché du rock ouvrira le bal : fruit du travail de Valérie Alamo et Stéphane Deschamps, l’ouvrage sera tout à la fois biographique et hommage. On y retrouve les inspirations du rock britannique ou encore la composition avec des sons électroniques. Témoignages et confessions d’amis, de proches, le tout servi par une importante iconographie…Le second, de François Alquier, s’intitule Daniel Balavoine. Un homme vrai. Un livre qui se présente comme « la biographie la plus intime du chanteur ». Il « offre enfin la parole à tous ceux qui l’ont côtoyé de très près (famille, musiciens de toutes les époques, amis, ex-petites-amies, artistes, animateurs et journalistes l’ayant reçu régulièrement, personnalités majeures de l’industrie musicale à l’origine de son succès...) ».Un Balavoine devenu « personnage hors du commun, qui, trente-cinq ans après sa mort, continue de fasciner ».[à paraître 5/11] Valérie Alamo, Stéphane Deschamps – Daniel Balavoine, l'enfant caché du rock – Hors Collection – 9782701402321 – 29 €[à paraître 11/11] François Alquier – Daniel Balavoine. Un homme vrai – Pygmalion – 9782756432694 – 18,90 €