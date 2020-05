Daniel Pennac : conseils pour amener les enfants à la lecture

Daniel Pennac, ActuaLitté CC BY SA 2.0





Confiné, mais certainement pas inactif : Daniel Pennac a mis la main au deuxième roman de sa fresque Le Cas Malaussène. Intitulé Leur très grande faute, avec des accents bien chrétiens dans chaque syllabe, il promet « tout un programme ».Sorti en janvier 2017, Le Cas Malaussène prolongeait la saga familiale, avec un premier ouvrage, Ils m’ont menti. Plus de vingt ans et 5 millions d’exemplaires, plus tard, ce grand retour marqué cette première pierre s’est vendue à plus de 130.000 exemplaires (source Edistat).Mais c’est également un programme de lectures que le romancier déroule, de quoi trouver quelques bons titres à parcourir avant le retour à l’anormal prévu en France ce 11 mai. Et plus encore, des recettes pour mettre les livres en scène, et rendre l’activité plus ludique.« Une solution, pour lire malgré tout, c’est pratiquer la lecture à haute voix, la lecture collective. Avec les enfants, bien sûr, et en en faisant un rituel, à heures fixes. » Et pour les plus jeunes, de recommander Kipling, Harry Potter ou Roald Dahl…Un moyen de transmettre, et d’entraîner les enfants « à la lecture silencieuse et solitaire. Et ceux qui ne lisent pas encore, qui se font lire, vont peut-être découvrir qu’ils peuvent devenir lecteurs ».