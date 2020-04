Danièle Gay, fondatrice de la librairie et du prix Lignes d'Horizons, est décédée

Danièle Gay - Mimiche/ActuaLitté CC BY SA 2.0







Depuis quelques années, ActuaLitté accompagnait avec plaisir le projet que Danièle Gay avait mis en place : le prix Lignes d’Horizons. Une récompense de plus ? Pas vraiment. Comme le disait la librairie : « C’est vrai, il en existe déjà beaucoup, mais qui récompensent souvent les mêmes titres et les mêmes éditeurs. »Elle avait alors décidé de s’intéresser aux petites maisons, aux faiseurs comme Anacharsis, Champ Vallon, L’Escampette, Joca Seria, La Différence, Cénomane, et on en passe, et on en oublie. Il s’agissait de présenter le travail, les œuvres, les auteurs de ces éditeurs que l’on voit « rarement circuler sur les larges autoroutes médiatiques, mais leur travail n’en est pas moins réel ».Le prix Lignes d’Horizons pouvait se targuer de chercher la difficulté et de présenter un autre volet du livre et de l’industrie. Moins industriel, justement.Dans un message diffusé sur Facebook, on apprend le décès de sa fondatrice, ce 10 avril. Danièle Gay avait ouvert son établissement à chacun, et y proposait même un thé, un café ou une boisson fraîche à déguster au milieu des livres.Elle avait également monté un salon du livre jeunesse, à travers l’association Je lis môme, qu’elle présidait. L’an passé, ce sont 65 classes, soit plus de 1300 élèves qui s’étaient retrouvés pour rencontrer auteurs et illustrateurs.Fin 2019, elle avait cédé sa librairie à Sandrine Goreau-Mayeux, qui poursuivra le travail de la fondatrice.« Je ne remercierai jamais assez Danièle de sa confiance dans la transmission de ce lieu qu’elle a créé avec toute son énergie et sa passion des livres. Je lui suis reconnaissante chaque jour qui passe lorsque j’ouvre la porte de la librairie et que je suis assaillie par la merveilleuse odeur des livres qui vous y attendent, sagement rangés sur les étagères. J’ai à cœur de continuer à y faire circuler la passion, l’amour des livres, mais plus largement de l’art, de la culture, auxquels tenait Danièle », témoigne-t-elle dans son message.En attendant que la librairie puisse rouvrir, et que les conditions sanitaires soient définies, il est possible d’adresser un message personnel à lignes-horizons@wanadoo.fr.