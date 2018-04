Danielle Steel, femme d'acier dans un monde de romance, change d'éditeur

La New-Yorkaise Danielle Steel, auteure (autrice ?) de dizaines de best-sellers, vendus à plus d’un demi-milliard d’exemplaires dans le monde, change d’éditeur. À l’occasion de la Foire du livre de Londres, HarperCollins France annonce avoir repris les droits sur les ouvrages.





Danielle Steel DR



« Le moment est venu pour moi de donner une impulsion nouvelle à l’édition de mes livres en France. Je me réjouis de travailler avec HarperCollins France au développement de ma relation avec mes lecteurs français. C’est une étape enthousiasmante », a déclaré Danielle Steel.

Précédemment publiée aux Presses de la Cité, la romancière sortira un nouveau roman à l’automne 2019. Il s’agira ensuite de publier quatre nouveautés chaque année, en grand format puis poche.



« Danielle Steel est l’un des auteurs les plus populaires au monde, nous sommes donc extrêmement fiers et heureux de devenir son éditeur français », assure Emmanuelle Bucco-Cancès, directrice générale de HarperCollins France.







Et d’ajouter, dans un communiqué : « Filiale d’un grand groupe d’édition fort de 200 ans d’histoire, nous avons à cœur de placer les auteurs au centre de notre stratégie éditoriale. Toute l’équipe est d’ores et déjà mobilisée pour offrir à Danielle Steel un service sur-mesure et donner à ses livres un nouvel élan en nous appuyant sur notre connaissance approfondie du lectorat français. »